С соответствующим заявлением выступил Владимир Путин

Нашей стране и Соединенным Штатам не удалось начать серьезного разговора по взаимному сокращению арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин, информирует РИА "Новости".

Ранее стало известно, что Штаты планируют разорвать договор, подписанный в 2010 году Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, которые занимали посты глав двух государств. Экономический кризис и эпидемия коронавируса могут стать дополнительными факторами, которые усложнят и без того непростую ситуацию на политической арене.

Условием, которое поставила Америка перед РФ, стало участие Китая в договоре об CНВ-III. Только в таком случае западная держава согласится из него не выходить.

В случае, если договор будет разорван, Штаты и Россия перестанут отчитываться друг перед другом о количестве ракет. В настоящий момент это – обязательное условие перевозки ядерного вооружения. Аналитики предполагают, что разрыв договора приведет к новой гонке вооружений, а возможно и к ядерной войне.