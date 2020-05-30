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России и Америке не удалось начать переговоры по ядерному оружию

России и Америке не удалось начать переговоры по ядерному оружию
Фото: pixabay.com
С соответствующим заявлением выступил Владимир Путин

Нашей стране и Соединенным Штатам не удалось начать серьезного разговора по взаимному сокращению арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин, информирует РИА "Новости".  

Ранее стало известно, что Штаты планируют разорвать договор, подписанный в 2010 году Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, которые занимали посты глав двух государств. Экономический кризис и эпидемия коронавируса могут стать дополнительными факторами, которые усложнят и без того непростую ситуацию на политической арене. 

Условием, которое поставила Америка перед РФ, стало участие Китая в договоре об CНВ-III. Только в таком случае западная держава согласится из него не выходить. 

В случае, если договор будет разорван, Штаты и Россия перестанут отчитываться друг перед другом о количестве ракет. В настоящий момент это – обязательное условие перевозки ядерного вооружения. Аналитики предполагают, что разрыв договора приведет к новой гонке вооружений, а возможно и к ядерной войне. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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