Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Лучшая российская подлодка с ракетами "Булава" вошла в состав флота

Лучшая российская подлодка с ракетами "Булава" вошла в состав флота
Фото: Пресс-служба
Передачу субмарины приурочили ко Дню Северного флота

В понедельник российская стратегическая подлодка модернизированного проекта 955А "Князь Владимир" официально вошла в состав ВМФ РФ. Событие приурочили к празднованию дня Северного флота. Соответствующий указ приемный акт подписал главком ВМФ России адмирал Николай Евменов. Об этом говорится в пресс-релизе, который оказался в распоряжении "Утро.ру".

Сообщается, что в ближайшее время будет известна дата торжественной церемонии. По словам Евменова, завершение строительства и испытаний "Князя Владимира" стали лучшим подарком для всего состава Северного флота.

Передачу долгожданного улучшенного "Борея-А", более тихого и совершенного, чем просто "Борей" классический, планировалась еще в 2017, но многократно переносилась. Субмарину улучшали, а затем снова отправляли на испытания, как и многоцелевую "Казань" проекта "Ясень-М".

"Бореи" крайне важны для стратегического подводного флота России, так как именно они должны заменить советские "Дельфины", постепенно доживающие свой век. Новые подлодки вооружены современными твердотопливными ракетами "Булава" и намного тише советских аналогов.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Эксперт: приглашение участвовать в массовке G7 унизительно для Москвы

Трамп пытается реанимировать свою репутацию за счет Путина

Подросток предрек миру очередную катастрофу в конце 2020 года

Одаренный 14-летний Абинье Ананду из Индии сообщил, что различные инфекции заразят людей по всей планете

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

999 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей