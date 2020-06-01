Передачу субмарины приурочили ко Дню Северного флота

В понедельник российская стратегическая подлодка модернизированного проекта 955А "Князь Владимир" официально вошла в состав ВМФ РФ. Событие приурочили к празднованию дня Северного флота. Соответствующий указ приемный акт подписал главком ВМФ России адмирал Николай Евменов. Об этом говорится в пресс-релизе, который оказался в распоряжении "Утро.ру".

Сообщается, что в ближайшее время будет известна дата торжественной церемонии. По словам Евменова, завершение строительства и испытаний "Князя Владимира" стали лучшим подарком для всего состава Северного флота.

Передачу долгожданного улучшенного "Борея-А", более тихого и совершенного, чем просто "Борей" классический, планировалась еще в 2017, но многократно переносилась. Субмарину улучшали, а затем снова отправляли на испытания, как и многоцелевую "Казань" проекта "Ясень-М".

"Бореи" крайне важны для стратегического подводного флота России, так как именно они должны заменить советские "Дельфины", постепенно доживающие свой век. Новые подлодки вооружены современными твердотопливными ракетами "Булава" и намного тише советских аналогов.