В США вспомнили о таинственной ракете ASM-135A

В мире сейчас активно разрабатывается и испытывается противоспутниковое оружие. В частности, есть данные, что российский МиГ-31 может сбивать спутники на низкой орбите дальнобойными ракетами "воздух-воздух". На Западе по этому поводу есть сомнения, но на самом деле технология вполне реальная.

Как пишет The National Interest, 13 сентября 1985 года майор Уилберт "Даг" Пирсон запустил ракету ASM-135A из своего F-15A. В это время он находился над Тихим океаном на высоте 10 тыс. метров, его скорость составляла порядка 1 Маха, а вот цель была весьма необычной. Это был спутник Solwind P78-1, часть его приборов вышли из строя, поэтому его решили сделать участником эксперимента. Спутник был выше Пирсона на 300 миль и двигался со скоростью 17,5 тыс. миль в час. Но в итоге он был сбит.

В ASM-135A не было никакого заряда – ракета просто ударила спутник. При этом использовалось инфракрасное наведение, а у самой ракеты было две ступени, которые вывели ее в космос.

Боевая часть была цилиндрической формы размером с консервную банку. Сложность была в том, что пилоту нужно было нажать пуск в определенное время и в определенном месте. В боевой обстановке не факт, что получится запустить ракету идеально. На вооружение "ракета Рейгана" так и не поступила, и отчасти это было связано с распадом СССР.