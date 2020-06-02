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Су-34 сбросил бетонобойную бомбу

Су-34 сбросил бетонобойную бомбу
Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Боеприпас взорвался не сразу

В России показали видео применения бетонобойной бомбы БетАБ-500. Соответствующий ролик опубликовал телеграм-канал Fighterbomber.

На нем хорошо виден принцип действия боеприпаса: сначала бомба медленно приземляется с парашютом, а затем у нее включается двигатель, она стремительно несется к земле и пробивает укрытие. Проходит более 20 секунд, и только после этого бомба взрывается внутри бетонного блока.

Бетонобойные бомбы БетАБ калбра 500 кг предназначены для уничтожения бункеров, командных пунктов, складов боеприпасов, узлов связи. Боеприпас применялся российской авиацией в Сирии.

Александр ИЛЬИН

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