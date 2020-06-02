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В России показали видео применения бетонобойной бомбы БетАБ-500. Соответствующий ролик опубликовал телеграм-канал Fighterbomber.
На нем хорошо виден принцип действия боеприпаса: сначала бомба медленно приземляется с парашютом, а затем у нее включается двигатель, она стремительно несется к земле и пробивает укрытие. Проходит более 20 секунд, и только после этого бомба взрывается внутри бетонного блока.
Бетонобойные бомбы БетАБ калбра 500 кг предназначены для уничтожения бункеров, командных пунктов, складов боеприпасов, узлов связи. Боеприпас применялся российской авиацией в Сирии.
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