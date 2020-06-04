Субмарину принимали в состав флота в строжайшей секретности

Американским военным экспертам не дает покоя российская подлодка специального проекта "Белгород", которая является носителем беспилотных аппаратов "Посейдон". Осенью этого года планируется первый запуск "царь-торпеды" в море.

Однако, по мнению журнала The National Interest, главная задача этой уникальной подлодки, сделанной на базе "Антея", – шпионить за американскими кораблями, а также подключаться к подводным кабелям вероятного противника с целью прослушивания переговоров и перехвата данных.

Субмарину принимали в состав флота в строжайшей секретности, фотографии лодки удалось получить только со спутника. При этом за снимками в СМИ осуществлялся контроль: разрешалось публиковать только одну половину корпуса субмарины.

По данным блога Hi Sutton, лодка и является носителем глубоководного аппарата "Лошарик", что вполне логично, так как длина корпуса "Белгорода" была увеличена с 154 до 184 метров. К слову, лодка стала длиннее даже легендарной "Акулы" проекта 941.

Как считает NI, "Белгород" будет использоваться в водах Арктики для обслуживания секретных подводных станций, которые России создает для доминирования в регионе. При этом субмарина находится под командованием ВМФ, однако эксплуатируется под управлением Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ МО РФ).

Подлодка специально оборудована для дистанционно управляемых глубоководных аппаратов. По мнению NI, они помогают установить систему подводного прослушивания Harmony. Ее датчики находятся в труднодоступных местах подо льдом, куда не доберется никто другой.

"Посейдоны" – далеко не главный козырь этой одной из самых секретных подводных лодок в мире.