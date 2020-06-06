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В 2021-м в России будет на одну военно-административную единицу больше. Такой статут получит не часть страны, а Северный флот, что произойдет впервые в истории. Такое решение принял президент России Владимир Путин.
Указ опубликован на портале правовой информации.
Как пишет РИА "Новости", в Миноборон говорили, что это позволит решать важные вопросы на Арктическом стратегическом направлении.
Точный прогноз астрологов может построить планы на субботу