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В России появится новый военный округ

Деление страны произойдет по-новому в 2021 году

В 2021-м в России будет на одну военно-административную единицу больше. Такой статут получит не часть страны, а Северный флот, что произойдет впервые в истории. Такое решение принял президент России Владимир Путин. 

Указ опубликован на портале правовой информации.

Как пишет РИА "Новости", в Миноборон говорили, что это позволит решать важные вопросы на Арктическом стратегическом направлении. 


Полина ИВАНОВА

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