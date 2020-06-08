Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Американцы раскрасили F-15QA под Су-57

Американцы раскрасили F-15QA под Су-57
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Самолет ждут в солнечном Катаре

Зарубежные страны не торопятся покупать у России Су-57, однако камуфляж российского истребителя почему-то не оставляет равнодушными никого. Так, в мае прошлого года американцы подняли в воздух F-16 их эскадрильи "Агрессор", раскрашенный в пиксели "пятьдесят седьмого".

А теперь американцы показали свой новейший F-15QA для катарцев. Его камуфляж выполнен в серой цветовой гамме Су-57.

Фотографии опубликовал американский журнал The Drive. По мнению издания, раскраска самолета представляет собой что-то среднее между камуфляжем Кейта Ферриса, испытанного на F-15-A/B и современным F-15C/D.

Однако невооруженным глазом видно, что если заменить плавные линии на пиксели, катарский F-15QA, который пока является самым совершенным "Орлом", превратится в российский Су-57.

Такой камуфляж поможет истребителю только в небе. На песках Катара такой самолет будет сильно выделяться, поэтому его придется сразу прятать в ангар. Машина все еще находится в США: первые экземпляры планируется доставить в Катар в будущем году.

Андрей ШЕРЫХАНОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Режим самоизоляции отменят в Москве 9 июня

С заявлением выступили в Общественной палате столицы

"Северный поток - 2" выявил истинных предателей Европы

Российский проект оказался лакмусовой бумажкой для стран ЕС и их партнеров

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1004 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей