СМИ: Москва хочет вернуть Хафтара в игру

Американский журнал The Drive продолжает писать об истребителях МиГ-29 в Ливии, которые Москва, с точки зрения издания, отправила маршалу Хафтару. Накануне в "Твиттер" были опубликованы фотографии МиГ-29 и Ил-76, пролетающих над городом Сирт.

Журналисты уверены, что Россия хочет помочь удержать контроль над населенным пунктом Ливийской национальной армии (ЛНА), так как силы Правительства национального согласия (ПНС) пытаются отбить Сирт.

ПНС добилось значительных успехов благодаря помощи Турции, и особенно – работе ее беспилотников. Анкара переправляет вооружение для ПНС нелегально. Недавно экипаж греческого военного фрегата пытался досмотреть турецкое торговое судно, которое заподозрили в перевозке оружия. Однако фрегаты, которые сопровождали корабли, не дали этого сделать.

Как предполагает The Drive, МиГ-29 прикрывал Ил-76, который садился в Сирте. Возможно, на борту транспортника было вооружение и техника для Хафтара. Она действительно могла понадобиться, так как в последнее время силы ПНС воевали успешнее. В частности, они повторно захватили город Тархуна, который занимал важное место в логистической цепочке Хафтара.

Photos purportedly showing an LAF Mig-29 flying over Sirte, today. #Libya pic.twitter.com/tGjF2RDxpz — HElshelmani (@HElshelmani) June 10, 2020

До этого турецкий беспилотники уничтожили порядка десяти ПЗРК "Панцирь С-1", а в интернете выложили видео, где боевики ПНС буксируют ударный вертолет Ми-35, захваченный у сил Хафтара. На такое больно смотреть. В российской армии вряд ли допустили бы, чтобы такую машину захватывали и тащили, как корову.

На другом видео есть большое количество ПЗРК китайского производства FN-6, которые тоже достались боевикам ПНС.

Ситуация очень напоминает Сирию, когда после поражений правительственной армии положение на фронте исправляли российские военные.