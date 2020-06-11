Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Как в 1945-м: по Красной площади впервые пройдет целая колонна Т-34

Как в 1945-м: по Красной площади впервые пройдет целая колонна Т-34
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пригодились машины из Лаоса

В Параде Победы на Красной площади 24 июня впервые примут участие около 30 танков Т-34, которые специально восстанавливали для этой цели.

Для сравнения, в прошлом году парад открывала только одна "тридцать четверка". Но в январе прошлого года власти Лаоса вернули России 30 танков Т-34 в хорошем состоянии, после чего было принято решение подготовить их к 9 мая. Сначала танки морем прибыли во Владивосток, и уже затем их поездом доставили в Наро-Фоминск.

Позже танки разобрали и вновь собрали на 61-м бронетанковом ремонтном заводе в Санкт-Петербурге. Некоторые детали все же пришлось сделать заново.


Из-за пандемии коронавируса 9 мая Т-34 по Красной площади так и не прошли, однако 24 июня москвичи смогут посмотреть на целую колонну легендарных машин.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Польше нашли новый способ навредить "Северному потоку - 2"

Готовый газопровод можно запретить эксплуатировать

Календарь садовода: что нужно делать в огороде 11 июня

План садовых работ на день

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей