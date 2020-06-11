Пригодились машины из Лаоса

В Параде Победы на Красной площади 24 июня впервые примут участие около 30 танков Т-34, которые специально восстанавливали для этой цели.

Для сравнения, в прошлом году парад открывала только одна "тридцать четверка". Но в январе прошлого года власти Лаоса вернули России 30 танков Т-34 в хорошем состоянии, после чего было принято решение подготовить их к 9 мая. Сначала танки морем прибыли во Владивосток, и уже затем их поездом доставили в Наро-Фоминск.

Позже танки разобрали и вновь собрали на 61-м бронетанковом ремонтном заводе в Санкт-Петербурге. Некоторые детали все же пришлось сделать заново.

Из-за пандемии коронавируса 9 мая Т-34 по Красной площади так и не прошли, однако 24 июня москвичи смогут посмотреть на целую колонну легендарных машин.