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Новая подлодка "Князь Владимир" пополнила княжескую линейку ВМФ России

Церемония поднятия Андреевского флага состоялась в Северодвинске

Атомная подводная лодка К-549 "Князь Владимир" укрепила силы Военно-морского флота (ВМФ) России. Официальная передача субмарины в войска состоялась 12 июня в Северодвинске.

Новая подлодка проекта 955А с шифром "Борей-А" пополнила дивизию подводных лодок Северного флота, передает РИА "Новости". От других подлодок 4-го поколения ее отличает форма ракетной пусковой платформы.

"Князь Владимир" вооружен 16 межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава-30".

Военный флот России уже имеет три атомных подлодки типа 955 – "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах". Еще четыре субмарины в процессе изготовления.

Николай ВИКТОРОВ

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