Курс рубля
- Рубль падает перед длинными выходными
- Рубль дешевеет вопреки поддержке из Вашингтона
- Эксперт: укрепление рубля быстро прекратится
566 новости
Атомная подводная лодка К-549 "Князь Владимир" укрепила силы Военно-морского флота (ВМФ) России. Официальная передача субмарины в войска состоялась 12 июня в Северодвинске.
Новая подлодка проекта 955А с шифром "Борей-А" пополнила дивизию подводных лодок Северного флота, передает РИА "Новости". От других подлодок 4-го поколения ее отличает форма ракетной пусковой платформы.
"Князь Владимир" вооружен 16 межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава-30".
Военный флот России уже имеет три атомных подлодки типа 955 – "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах". Еще четыре субмарины в процессе изготовления.
Народные приметы и суеверия
Подробный астрологический прогноз от "Утро.ру" подскажет, как провести пятницу