Журналист из США напомнил об истории нападений на нашу страну

В американском издании The National Interest вышла статья публициста Питера Сучиу. В ней автор разъяснил, почему у России есть основания переживать из-за возможного вторжения НАТО на ее территорию.

Журналист отметил, что за последние столетия другие государства, например, Польша, Франция, Германия не раз атаковали Россию. Даже американцы смогли вступить на российскую землю. Сучиу напомнил об иностранной интервенции в период Гражданской войны в 1918-м, в которой участвовали и США.

При этом журналист утверждает в своей статье, что Россия ослабела после холодной войны и развала Советского Союза. Американец считает, что причина в том, что многие государства, которые раньше поддерживали коммунизм, теперь – союзники НАТО, как Румыния и Чехия.

Сучиу полагает, что нет ничего странного в том, что из-за этого Москва постоянно развивает флот и армию, создает новую военную технику и организует военные тренировки. По его словам, это можно воспринимать не как наступательный потенциал России, а как средство сдерживания, которое гарантирует, что страна не столкнется с еще одним вторжением Запада.