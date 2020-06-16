Немцы не захотели, чтобы их защищали от России

В Берлине неожиданно ответили на слова Дональда Трампа, который заявил, что войска США в Германии защищают немцев от России. Посол ФРГ в Штатах Эмили Хабер заявила в ходе онлайн-дискуссии в Совете по международным отношениям, что американские войска присутствуют присутствуют в стране не для защиты Германии, а для трансатлантической безопасности, а также для демонстрации американской мощи в Азии и Африке. Ее слова приводит РИА "Новости".

Во время круглого стола в Белом доме 15 июня Трамп заявил, что сократит количество американских военных в Германии до 25 тысяч человек, если немцы будут финансировать НАТО в нужном объеме.

Трамп возмутился тем, что Германия платит миллиарды долларов России энергию, а США "должны защищать их от России". Эти слова и задели Хабер.

На данный момент в Германии квартируются 35 тысяч американских военных. Республиканцы уже попросили Трампа не увозить 10 тысяч, так как Россия от этого только выиграет.