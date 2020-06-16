Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В Германии ответили зарвавшемуся Трампу

В Германии ответили зарвавшемуся Трампу
Дональд Трамп. Фото: Yuri Gripas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Немцы не захотели, чтобы их защищали от России

В Берлине неожиданно ответили на слова Дональда Трампа, который заявил, что войска США в Германии защищают немцев от России. Посол ФРГ в Штатах Эмили Хабер заявила в ходе онлайн-дискуссии в Совете по международным отношениям, что американские войска присутствуют присутствуют в стране не для защиты Германии, а для трансатлантической безопасности, а также для демонстрации американской мощи в Азии и Африке. Ее слова приводит РИА "Новости".

Во время круглого стола в Белом доме 15 июня Трамп заявил, что сократит количество американских военных в Германии до 25 тысяч человек, если немцы будут финансировать НАТО в нужном объеме.

Трамп возмутился тем, что Германия платит миллиарды долларов России энергию, а США "должны защищать их от России". Эти слова и задели Хабер.

На данный момент в Германии квартируются 35 тысяч американских военных. Республиканцы уже попросили Трампа не увозить 10 тысяч, так как Россия от этого только выиграет.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Польша добилась от "Газпрома" возврата 1,5 миллиарда долларов за газ

Варшава получит всю сумму переплаты, присужденную арбитражем

"Адский удел": дочь Ефремова хочет сдать больную мать в дурдом

После ДТП о женщине некому будет заботиться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей