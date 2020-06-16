Россия собирает мощный кулак в Японском море

Во вторник, 16 июня, во Владивосток из Комсомольска-на-Амуре прибыл новейший корвет проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". Корабль вооружен ракетами Х-35. Это уже третий малый сторожевой корабль этого типа на Тихоокеанском флоте (ТОФ).

Как пишет Flotprom со ссылкой на Минобороны, в самое ближайшее время корабль выведут из дока и поставят у пирса сдаточной базы Амурского судостроительного завода (АСЗ). Экипаж заселится на "Цыденжапов" до конца этого месяца.

По плану, заводские ходовые и государственные испытания корвета пройдут в Японском море. А официально в состав Тихоокеанского флота корабль войдет в конце 2020 года.

Корветы проекта 20380 считаются кораблями ближней морской зоны, однако могут совершать переходы в 4000 морских миль. В Японском море активно действуют ВМС США и Японии, поэтому Тихоокеанскому флоту очень нужны корабли такого типа. В проекте еще пять таких корветов для ТОФ, а также возможно еще один проекта 20385 с крылатыми ракетами "Калибр". Один такой корабль – "Гремящий" – на флоте уже есть.

Матрос Тихоокеанского флота Алдар Цыденжапов, в честь которого назвали корвет, ценой своей жизни спас от гибели эсминец "Быстрый", когда во время пожара смог перекрыть утечку топлива.