Машина оказалась слишком тяжелой

В США оказался под угрозой проект новейшего вертолета MH-139 Grey Wolf ("Серый волк"), который получился слишком тяжелым. Машина должна заменить заслуженный UH-1N Huey, который в частности, охраняет ядерные ракеты США, однако теперь есть риск, что новый аппарат Boeing не будет соответствовать заданным техническим характеристикам.

Как пишет Defense News, вертолет создавался на базе итальянского AW139 аэрокосмической компании Leonardo. Проект удалось завершить на пять месяцев раньше, но, как выяснилось из официального отчета, сделанного для правительства, машина не выдает нужной скорости и не обладает заданной дальностью полета.

MH-139 должен был развивать скорость порядка 250 км/ч и летать на расстояние более 225 морских миль, находясь в воздухе не менее трех часов. Теперь, скорее всего,Boeing придется дорабатывать машину, как "Ильюшину" Ил-112В, который тоже получился слишком тяжелый.