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Компания "Сухой" планирует серийный выпуск экспортной версии истребителя пятого поколения Су-57. Кроме того, российский производитель планирует выйти на рынок боевых беспилотников. Об этом сказано в годовом отчете компании за 2019 год.
В нем не указывается, о каком беспилотнике идет речь, однако "Сухой" разработала только один БПЛА – тяжелый ударный дрон С-70 "Охотник". Пока он находится на стадии испытаний, равно как и Су-57, серийное производство которого пока так и не началось.
В отчете, выдержки из которого приводит "Звезда", говорится, что "Сухой" связывает долгосрочные перспективы на рынке боевой авиационной техники с серийным производством новейшего самолета. А среди наиболее заинтересованных в покупке Су-57 называются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Юго-Восточной Азии и Северной Африки.
Кроме того, в документе говорится, что компания будет уделять внимание тенденциям развития военной авиатехники в мире. В частности, упоминается гиперзвуковое оружие, повышение уровня интеллектуализации управления самолетом, а также БПЛА и принципиально новые виды вооружений, например, лазеры большой мощности.
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