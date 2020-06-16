Вместе с истребителем продавать за рубеж будут беспилотники

Компания "Сухой" планирует серийный выпуск экспортной версии истребителя пятого поколения Су-57. Кроме того, российский производитель планирует выйти на рынок боевых беспилотников. Об этом сказано в годовом отчете компании за 2019 год.

В нем не указывается, о каком беспилотнике идет речь, однако "Сухой" разработала только один БПЛА – тяжелый ударный дрон С-70 "Охотник". Пока он находится на стадии испытаний, равно как и Су-57, серийное производство которого пока так и не началось.

В отчете, выдержки из которого приводит "Звезда", говорится, что "Сухой" связывает долгосрочные перспективы на рынке боевой авиационной техники с серийным производством новейшего самолета. А среди наиболее заинтересованных в покупке Су-57 называются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Юго-Восточной Азии и Северной Африки.

Кроме того, в документе говорится, что компания будет уделять внимание тенденциям развития военной авиатехники в мире. В частности, упоминается гиперзвуковое оружие, повышение уровня интеллектуализации управления самолетом, а также БПЛА и принципиально новые виды вооружений, например, лазеры большой мощности.