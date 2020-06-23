Оружие можно принять за ядерное

В США хотят вооружить гиперзвуковыми ракетами стелс-эсминцы "Замволт". Корабли, видимые на радарах как рыболовные лодки, могут получить мощнейшее оружие наряду с "Томагавками". Таким образом, Пентагон сможет успешно противостоять российским гиперзвуковым "Цирконам", которые Москва испытывает на фрегатах и подлодках.

С этой инициативой выступили в Конгрессе накануне. Как пишет журнал The Drive, ранее гиперзвуковыми ракетами хотели вооружить только перспективные подлодки "Вирджиния", а также четыре субмарины "Огайо". Как предполагает издание, если "Замволты" вооружат новыми ракетами, с кораблей, скорее всего, уберут 155-миллиметровые дальнобойные пушки, для которых пока нет снарядов.

Ракеты для "Замволтов" станут глайдерами, то есть сначала ракетоноситель доставит боеголовку на определенную высоту, а затем она заскользит вниз. При этом траектория будет меняться, чтобы усложнить задачу системам ПРО. Похожей технологией обладает российский "Авангард", правда, этот глайдер пока запускается только с земли.

"Замволт" на сегодняшний день является самым продвинутым кораблем в мире. Все его вооружение спрятано в корпусе, чтобы максимально снизить его поверхность. Гиперзвуковые ракеты также будут помещены внутри, иначе эсминец просто перестанет быть стелсом.

С таким оружием американский корабль станет еще опаснее для российских, так как сможет подойти на расстояние нескольких тысяч миль и выпустить ракеты. При этом, сам он останется незамеченным. Сейчас на "Замволте" используются пусковые установки вертикального взлета Mk 57. Они заряжены "Томагавками" и ракетами RIM-162. Однако для гиперзвуковых ракет понадобятся другие системы, так как эти ракеты больше в диаметре.

В США не все приветствуют идею вооружить "Замволты" гиперзвуковыми ракетами. Некоторые военные эксперты полагают, что Россия или Китай могут принять их за ядерные и нанести ответный удар.