Стелс-эсминцы "Замволт" получат гиперзвуковые ракеты

Стелс-эсминцы "Замволт" получат гиперзвуковые ракеты
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Оружие можно принять за ядерное

В США хотят вооружить гиперзвуковыми ракетами стелс-эсминцы "Замволт". Корабли, видимые на радарах как рыболовные лодки, могут получить мощнейшее оружие наряду с "Томагавками". Таким образом, Пентагон сможет успешно противостоять российским гиперзвуковым "Цирконам", которые Москва испытывает на фрегатах и подлодках.

С этой инициативой выступили в Конгрессе накануне. Как пишет журнал The Drive, ранее гиперзвуковыми ракетами хотели вооружить только перспективные подлодки "Вирджиния", а также четыре субмарины "Огайо". Как предполагает издание, если "Замволты" вооружат новыми ракетами, с кораблей, скорее всего, уберут 155-миллиметровые дальнобойные пушки, для которых пока нет снарядов.

Ракеты для "Замволтов" станут глайдерами, то есть сначала ракетоноситель доставит боеголовку на определенную высоту, а затем она заскользит вниз. При этом траектория будет меняться, чтобы усложнить задачу системам ПРО. Похожей технологией обладает российский "Авангард", правда, этот глайдер пока запускается только с земли.

"Замволт" на сегодняшний день является самым продвинутым кораблем в мире. Все его вооружение спрятано в корпусе, чтобы максимально снизить его поверхность. Гиперзвуковые ракеты также будут помещены внутри, иначе эсминец просто перестанет быть стелсом.

С таким оружием американский корабль станет еще опаснее для российских, так как сможет подойти на расстояние нескольких тысяч миль и выпустить ракеты. При этом, сам он останется незамеченным. Сейчас на "Замволте" используются пусковые установки вертикального взлета Mk 57. Они заряжены "Томагавками" и ракетами RIM-162. Однако для гиперзвуковых ракет понадобятся другие системы, так как эти ракеты больше в диаметре.

В США не все приветствуют идею вооружить "Замволты" гиперзвуковыми ракетами. Некоторые военные эксперты полагают, что Россия или Китай могут принять их за ядерные и нанести ответный удар.

Андрей ШЕРЫХАНОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Приметы на 23 июня: что нельзя делать в Тимофеев день

На Руси считали, что в этот день вода становится чудотворной

Смешные анекдоты на 23 июня

Подборка шуток от "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей