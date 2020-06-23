США убирают беспилотники RQ-4 от Крыма и Калининграда

США убирают беспилотники RQ-4 от Крыма и Калининграда
Фото: flickr.com/my_public_domain_photos
Их заменят проверенные разведчики U-2

США решили сильно сократить количество стратегических беспилотников RQ-4 Global Hawk, которые постоянно шпионят за Крымом и Калининградом.

Как пишет Defense News, в будущем году отправят на хранение 21 беспилотник этого типа, а также три дрона EQ-4B Battlefield. В ВВС останется лишь несколько БПЛА для совместных миссий с легендарным разведчиком U-2, который собираются вернуть в строй.

В Пентагоне уверяют, что RQ-4 будут заменены, но, на какие БПЛА, пока не сообщается. Предположительно, это могут быть дроны-стелсы RQ-180. Global Hawk хорошо видят российские радары, и БПЛА регулярно попадают в сводки газеты "Красная звезда".

Кроме того, обслуживание самого RQ-4 обходится очень недешево. Это большой аппарат размером с истребитель, оборудованный современной авионикой,. включая радар с синтезированной апертурой, а также очень продвинутой электрооптической цифровой камерой.

Обслуживание U-2 было намного дешевле, поэтому в Пентагонне решили вернуть "Леди-дракон". Вероятно, самолет оснастят современной камерой, и летчик будет собирать информацию, не пересекая российскую границу.

Александр ИЛЬИН

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