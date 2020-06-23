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США решили сильно сократить количество стратегических беспилотников RQ-4 Global Hawk, которые постоянно шпионят за Крымом и Калининградом.
Как пишет Defense News, в будущем году отправят на хранение 21 беспилотник этого типа, а также три дрона EQ-4B Battlefield. В ВВС останется лишь несколько БПЛА для совместных миссий с легендарным разведчиком U-2, который собираются вернуть в строй.
В Пентагоне уверяют, что RQ-4 будут заменены, но, на какие БПЛА, пока не сообщается. Предположительно, это могут быть дроны-стелсы RQ-180. Global Hawk хорошо видят российские радары, и БПЛА регулярно попадают в сводки газеты "Красная звезда".
Кроме того, обслуживание самого RQ-4 обходится очень недешево. Это большой аппарат размером с истребитель, оборудованный современной авионикой,. включая радар с синтезированной апертурой, а также очень продвинутой электрооптической цифровой камерой.
Обслуживание U-2 было намного дешевле, поэтому в Пентагонне решили вернуть "Леди-дракон". Вероятно, самолет оснастят современной камерой, и летчик будет собирать информацию, не пересекая российскую границу.
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