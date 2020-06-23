Пентагон на постоянной основе расквартирует свой контингент у границ РФ

В день проведения в Москве Парада Победы в честь 75-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Европе президент Польши Анджей Дуда в Вашингтоне планирует подписать с главой США Дональдом Трампом соглашение, по которому Штаты на законных правах смогут разместить на польской территории воинский контингент на постоянной основе.

По данным различных СМИ, американскими властями уже принято решение о создании в Старом свете армейского корпуса. Он войдет в структуру командования Сухопутных войск США в Европе, пишет "ЦарьГрад". И именно этот новый корпус, предположительно, разместится в Польше, аккурат под боком России.

Переброска дополнительного контингента в Европу "меняет стратегический баланс", однако это всего лишь часть процесса по увеличению войск США и НАТО на нашем континенте, считает военный эксперт Борис Рожин.

По его мнению, наращивание сил Пентагона у российских границ будет проходить под прикрытием вывода части американских военных из Германии. Он напомнил, что Вашингтон усиливает свои позиции в Румынии и ряде других европейских стран.

"США сейчас анонсировали вывод войск из Германии, то есть попытаются увязать, что Америка в Германии несколько ослабла, и частично силы можно развёртывать в Польше и Прибалтике", – высказал такую точку зрения эксперт изданию Nation News.

Сегодня польская Gazeta Prawna сообщила, что Варшава надеется на переброску Вашингтоном до двух тысяч американских военнослужащих, вместо тысячи, как планировалось ранее. Кроме того, Пентагон запланировал передислоцировать в Республику около 30 штатовских истребителей F-16. Также Дуда хочет выпросить у Трампа старые транспортные самолеты C-130 Hercules.Есть еще желание приобрести у Вашингтона боевые вертолеты AH-64 Apache или Bell AH-1Z Viper.

Ранее "Утро.ру" писало, что не все в Польше довольны решением Трампа вывести часть войск Пентагона из ФРГ. Даже варшавские генералы полагают, что такими шагами он сеет рознь внутри НАТО и среди членов ЕС.