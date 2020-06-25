Она пробила корпус фюзеляжа и повредила электрическую цепь крылатой машины

В интернете опубликованы фотографии последствий столкновения военно-транспортного самолета ВВС Испании с птицей. В соцсетях после увиденного гадают, какой представитель фауны смог сделать с боевой машиной такое – птеродактиль или страус.

Отмечается, что инцидент произошел с четырехмоторным турбовинтовым транспортником A400M Atlas (регистрационный номер ZM409), когда он взлетал с военной базы Хетафе под Мадридом.

📷 Un A400M Atlas de la RAF fue impactado por un pájaro mientras realizaba ejercicios en la base aérea de Getafe, en España. pic.twitter.com/ll8YhWT48R — AG / Analyse Globale (@hernanfavier) June 25, 2020

Судя по фото, после столкновения птаха нанесла серьезный урон передней части фюзеляжа. На кадрах видно, что в районе кабины пилотов "с мясом" оторвана обшивка многотонной машины. Присутствует след на передней части корпуса, а также нарушение целостности электрических цепей транспортника – в хлам разодранные провода.

Комментаторы в "Твиттер" на разных платформах не остались равнодушными к увиденному. Пользователи задаются вопросом, что за существо протаранило боевую машину: "Наверное, это был птеродактиль", "Что это была за птица? Страус?", "В этом районе много аистов".



Другие выразили сомнение в боеготовности вооруженных сил: "Ожидалось, что фюзеляж должен быть немного крепче, учитывая, что это военный самолет... Если птица может сделать такое... Не уверен, сможет ли самолет справиться с зенитными снарядами", "Дешевый самолет, тонкий металл", "Испанская авиабаза... больше ничего не говорите", "Этот конус из кевларовой сетки выглядит немного дорогим... Нет проблем, сэр, мы могли бы сделать это в обертках Kit-Kat со скидкой 5%, гораздо дешевле и проще перекрасить".

