В Киеве увидели неожиданные для себя плюсы

Украинский политик Андрей Сенченко очень оригинально истолковал строительство Крымского моста через Керченский пролив. По его словам, организовав блокаду Крыма, Киев заставил Москву потратить кучу денег на грандиозный проект, а не на танки, которые могли быть направлены против Украины.

Об этом бывший экс-замглавы администрации Порошенко заявил в эфире программы "На самом деле. Крым" на канале "Дом". Фрагмент записи приводит "ПолитНавигатор".

По его словам, мост – это настоящая "бомба замедленного действия", так как от него зависит слишком многое. Политик сказал, что на полуостров нужно в день привозить около 20 тыс. т разных товаров, и, если что-то пойдет не так, в Крыму разразится кризис.

Наконец, Сенченко подчеркнул, что с самого начала был жестким сторонником блокады Крыма.

До этого бывший депутат заявлял, что желание России обеспечить полуостров водой сорвет федеральные программы и сроки строительства атомных подводных лодок, так как Украина, по его словам, обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. И теперь, после перекрытия канала, Москве придется решать этот вопрос.