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Украинский политик Андрей Сенченко очень оригинально истолковал строительство Крымского моста через Керченский пролив. По его словам, организовав блокаду Крыма, Киев заставил Москву потратить кучу денег на грандиозный проект, а не на танки, которые могли быть направлены против Украины.
Об этом бывший экс-замглавы администрации Порошенко заявил в эфире программы "На самом деле. Крым" на канале "Дом". Фрагмент записи приводит "ПолитНавигатор".
По его словам, мост – это настоящая "бомба замедленного действия", так как от него зависит слишком многое. Политик сказал, что на полуостров нужно в день привозить около 20 тыс. т разных товаров, и, если что-то пойдет не так, в Крыму разразится кризис.
Наконец, Сенченко подчеркнул, что с самого начала был жестким сторонником блокады Крыма.
До этого бывший депутат заявлял, что желание России обеспечить полуостров водой сорвет федеральные программы и сроки строительства атомных подводных лодок, так как Украина, по его словам, обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. И теперь, после перекрытия канала, Москве придется решать этот вопрос.
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