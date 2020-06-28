Появилось видео полета российских Ту-142МК над Арктикой

Появилось видео полета российских Ту-142МК над Арктикой
Фото: commons.wikimedia.org
Для сопровождения ВВС РФ на нейтральной территории были подняты самолеты Норвегии

Российские противолодочные самолеты Ту-142МК провели 27 июня плановый полет над водами Баренцевого и Норвежского морей. Соответствующая видеозапись была опубликована на официальном YouTube-канале Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, над нейтральной территорией российские суда была сопровождены самолетами F-16 ВВС Норвегии.

Полет четырех "противолодочников" также прошел на севере Тихого океана при сопровождении американской авиации на некоторых этапах. В Минобороны добавили, что за безопасностью российских самолетов следили перехватчики МиГ-31. Полет продолжался примерно 11 часов, в соответствии с международными нормами воздушного права.

"Утро.ру" писало ранее, что в Сети появилась видеозапись с перехватом российскими Су-30 американских самолетов над акваторией Черного моря.

Игорь ЛУКИН

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