Американские спутники-шпионы обнаружили значительное наращивание темпов выпуска вооружений в Поднебесной

Китай осуществляет "разрушительную ядерную программу". Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли представителям Североатлантического Совета НАТО.

По его словам, китайская ядерная программа "секретная и дестабилизирующая".

Американец со ссылкой на разведку Пентагона утверждает, что китайцы ведут "круглогодичную" деятельность на своем ядерном испытательном полигоне в Лобноре в провинции Синьцзян. Штатовские спутники-шпионы обнаружили значительное наращивание темпов выпуска вооружений в КНР.Пекин работает над комплексом ракетных систем малой, средней и большой дальности.

Он отметил, что в феврале 2021 г. заканчивается действие двустороннего Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), поэтому Вашингтон настаивает на том, чтобы КНР стала частью нового соглашения, однако Пекин отказывается. Власти Китая стремятся к тому, чтобы статус ядерной державы Поднебесной рассматривался как равный статусу Великобритании и Франции, пишет The Times.

"Очевидно, что они намерены достичь некоего ядерного паритета как с США, так и с Россией, и независимо от того, является ли этот паритет качественным с самого начала или, возможно, количественным, это то, что они намерены сделать", – считает Биллингсли.

В 2018 г. американскому Конгрессу военными был предоставлен отчет, в котором говорилось, что Пекин обладает около 1200 баллистическими ракетами малой дальности (с радиусом действия менее 1 тыс км) и почти 300 баллистическими ракетами средней дальности (от 1 тыс до 3 тыс км). Данное оружие является угрозой для союзников Вашингтона в Тайване, Японии, Южной Корее и Гуаме.