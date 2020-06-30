Напичканный ядерным арсеналом Старый Свет превратится в заложника Пентагона

Европа окажется в тяжелом положении, разместив на своей территории ядерное оружие США – это сделает ее главной целью для российских ракет. Об этом предупредил европейцев военный эксперт Виктор Баранец.

Так он прокомментировал новость о том, что министры обороны стран НАТО на недавнем собрании одобрили новый подход к ядерному сдерживанию. В частности, европейские представители блока согласились на размещение на своей территории ракет средней дальности.

По мнению эксперта, НАТО и США подсаживают Европу на пороховую бочку, а агрессивная политика Вашингтона превращает континент в плацдарм для ракет Пентагона.

"Европа становится атомной заложницей Соединенных Штатов, потому что по каждому месту, где будет расположена хотя бы одна атомная бомба, в случае реального военного конфликта будет нанесен удар", – сказал Баранец изданию Baltnews.

Он отметил, что любая страна, где будут размещены натовские боеголовки – Британия, Испания, Франция, Болгария, Румыния, Польша, – станут первыми мишенями для российских ракет. Москва жестко ответит, нанеся удар по военным ядерным объектам в Европе, включая пункты управления и центры принятия решений. По его словам, в РФ хватит на это "и "Калибров", и "Цирконов", и другого оружия, в том числе гиперзвукового".

Баранец подчеркнул, что натовские арсеналы, нацеленные на нашу страну, уже давно находятся под контролем ВС России.

Напомним, на брифинге после встречи министров генсек альянса Йенс Столтенберг уверял, что в Старом Свете планируется лишь укрепить местную ПВО путем закупок у Вашингтона комплексов Patriot, способных перехватывать и уничтожать баллистические цели, и якобы никакого ядерного оружия не будет. В такие обещания не верят даже европейские СМИ.

Как пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, участники совещания уже согласились развернуть в Европе перспективные пентагоновские ракеты средней дальности в обычном снаряжении. Если произойдет эскалация напряженности с Россией, они легко заменят ядерными боеголовками.

