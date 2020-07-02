Военные испытали в Арктике секретный радар

Военные испытали в Арктике секретный радар
Фото: commons.wikimedia.org/Константине12591(CC BY-SA 4.0)
Расчеты ждут американские бомбардрировщики

Военные испытали в Арктике трассовый радар "Сопка-2". Расчеты обнаружили координаты самолетов противника, которые летели с выключенными транспондерами. В качестве нарушителей выступили самолеты армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Как сообщает "Военное.РФ" со ссылкой на пресс-службу Минобороны, чтобы усложнить задачу расчетам, самолеты маневрировали, меняли скорость и эшелон полета. Какие именно самолеты противостояли зенитчикам, не уточняется. В Арктике российский зенитчики теоретически могут иметь дело с американскими B-1B, B-52 и B-2 Spirit.

Трассовый радиолокационный комплекс 12А6 "Сопка-2" обладает радиусом действия до 450 км и работает в диапазоне частот S. Система новая и производится с 2011 года. На острове Врангеля система находится с 2017 года.

"Сопка-2" защищена специальным антенным куполом и может работать при 40-м морозе. РЛС должна стать первым препятствием на пути американских бомбардировщиков, как и весь Чукотский автономный округ.

Также "Сопка-2" стоит на боевом дежурстве на острове Котельный в Якутии, острове Земля Александры в Архангельской области, в Забайкалье, а также в Приморском крае и Московской области.

Андрей ШЕРЫХАНОВ

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