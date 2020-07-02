B-52 с фальшивыми ракетами пытались обмануть летчиков Су-15

B-52 с фальшивыми ракетами пытались обмануть летчиков Су-15
Фото: Lubos Pavlicek/CTK/www.globallookpress.com
GAM-72 на радарах выглядели, как настоящие бомбардировщики

По мере того, как российские и американские бомбардировщики участили свои полеты у границ обеих стран, а холодная война разразилась с новой силой, некоторые разработки тех времен вызывают большой интерес. Ракеты средней дальности, "царь-торпеда", новый стелс B-21 и вернувшийся разведчик U-2 – все это отголоски прошлого, которые зазвучали по-новому в свете последних событий.

Журнал The National Interest вспомнил об очень любопытной ракете-приманке GAM-72, которая должна была изображать на советском радаре бомбардировщик В-52 и тем самым запутывать зенитные расчеты.

Летные испытания с GAM-72 начались в 1957 году. В это время ракеты еще не стали основным стратегическим вооружением, и ставку делали на самолеты. В августе 1958-го прошел первый успешный полет, который длился 14 минут. За это время ракета преодолела 103 мили (165,76 километра). В результате компания McDonnell получила контракт Минобороны США.

Даже во современным меркам GAM-72 (позже называлась ADM-20) – это продвинутая ракета в форме дельты без хвоста и четырьмя стабилизаторами. Крылья у нее складывались в бомболюке и расправлялись во время полета, как у крылатой ракеты. GAM-72 летала на высоте до 15 км и развивала скорость около 1 Маха, то есть примерно соответствовала характеристикам В-52. Каждый бомбардировщик мог взять четыре такие ракеты, и каждая могла имитировать самолет.

В те годы на вооружении СССР был перехватчик Су-15, которого и надеялись "надурить" американцы, а заодно и зенитчиков. Стоит отметить, что визуально летчики, разумеется, могли отличить приманку от самолета, поэтому далеко не факт, что все пошло бы гладко. А в начале 1970-х гг. радиолокационные датчики уже могли четко отделить самолет от приманки, поэтому от GAM-72 решили плавно отказаться.

Андрей ШЕРЫХАНОВ

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