Эти бомбы могут уничтожить даже астероид

Когда говорят об использовании ядерных бомб в современное время, обычно имеют в виду B-61-12 с регулируемой мощностью заряда и хирургической точностью. Этими боеприпасами планируют в скором времени вооружить истребители F-35, которые, по задумке Пентагона, должны прорвать ПВО России и Китая, если в этом буде необходимость.

Однако самыми мощными и опасными ядерными бомбами США остаются В83 с зарядом 1,2 мегатонны. Их не возможно засунуть в маленькие F-35, однако B-2 может взять 16 таких. Эффективная площадь рассеивания (ЭПР) у стелса меньше, чем у F-35, поэтому шансов пройти незамеченными у бомбардировщиков больше. Можно представить, какие чудовищны разрушения принесет этот самолет, если до земли долетит хотя бы половина его бомб.

Кроме B-2, взять B83 под крыло могут B-52, B-1B, а также истребители F-16 и F-15E. Конечно, свободно падающую бомбу быстро засекут радарами, но, если удар будет массированным, все боеприпасы уничтожить вряд ли получится. А разрушения от "восемьдесят третьей" колоссальные.

Как пишет The National Interest, NASA даже спроектировало космический корабль, груженный бомбами В83, чтобы послать его навстречу астероиду, если будет угроза уничтожению планеты. Предполагается, что ракеты будут запускаться в шахматном порядке, чтобы хоть несколько из них "аппараты-камикадзе" доставили до астероида.