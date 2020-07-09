Украина показала стрельбу из "Джавелинов" в ВСУ

Украина показала стрельбу из "Джавелинов" в ВСУ
Фото: U.S. Army/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
На полигоне взорвали советскую бронемашину

Украина показала стрельбы из противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", ранее поставленных Вашингтоном Киеву. Учения проходили на полигоне в Ровненской области. Кроме американских ПТРК, пишет Defense Express, использовались "Стугна-П" и "Корсар" разработки киевского КБ "Луч".

Но "Джавелины" сейчас вызывают особенный интерес, так как комплексы разрешили отправить в Донбасс. До этого у американцев было обязательное условие – не привозить "Джавелины" на линию соприкосновения, так как это могло спровоцировать Россию.

Сейчас украинские военные могут применять "Джавелины" в оборонительных целях, но фактически это означает, что ВСУ просто могут использовать эти комплексы, в том числе, против российской бронетехники или машин ДНР.


В видеоролике два расчета по два человека сначала подготавливают "Джавелины" к стрельбе, а затем уничтожают мишень, похожу на старую БРМД-2.

Первую партию этих ПТРК из 37 пусковых установок и более 200 ракет украинцы получили в 2018 году. После этого уже в июне этого года последовала вторая партия – 10 пусковых установок и 150 ракет на сумму $36,5 миллионов. Как уверяет DE, на этот раз Киев заполучил самые современные версии комплекса FGM-148E или FGM-148 Block 1.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сергей
Ответить
Все видео показывают стрельбу по стоящей мишени. Это можно и из РПГ-7 произвести. А вот показали бы по движущейся, было бы нагляднее. Тем более ещё в советское время для таких стрельб использовали танки на радиоуправлении.
Владимир Немайдаун
Ответить
Ща аватары-майдауны те матрасные пукалки продадут, и насинячатся.. сала деб.. <цензура>..ь.
1
новости партнеров

Бесстыжему Лукашенко потребовали отказать в регистрации

Батька масштабно использует административный ресурс в президентской кампании

Приметы на 9 июля: что нельзя делать в день Давида

Православный календарь сегодня предлагает чтить память Давида Солунского

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей