На полигоне взорвали советскую бронемашину

Украина показала стрельбы из противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", ранее поставленных Вашингтоном Киеву. Учения проходили на полигоне в Ровненской области. Кроме американских ПТРК, пишет Defense Express, использовались "Стугна-П" и "Корсар" разработки киевского КБ "Луч".

Но "Джавелины" сейчас вызывают особенный интерес, так как комплексы разрешили отправить в Донбасс. До этого у американцев было обязательное условие – не привозить "Джавелины" на линию соприкосновения, так как это могло спровоцировать Россию.

Сейчас украинские военные могут применять "Джавелины" в оборонительных целях, но фактически это означает, что ВСУ просто могут использовать эти комплексы, в том числе, против российской бронетехники или машин ДНР.

В видеоролике два расчета по два человека сначала подготавливают "Джавелины" к стрельбе, а затем уничтожают мишень, похожу на старую БРМД-2.

Первую партию этих ПТРК из 37 пусковых установок и более 200 ракет украинцы получили в 2018 году. После этого уже в июне этого года последовала вторая партия – 10 пусковых установок и 150 ракет на сумму $36,5 миллионов. Как уверяет DE, на этот раз Киев заполучил самые современные версии комплекса FGM-148E или FGM-148 Block 1.