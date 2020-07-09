Технологии будущего: летающий перископ или ракета замедленного действия

В США разрабатывают беспилотники, которые будут выпускать из специальных трубок подводные лодки, находясь прямо на глубине.

Об этом в интервью журналу The Drive рассказал глава отдела маркетинга компании AeroVironment Стив Гитлин. Речь идет о дронах Swithblade, которые запускаются из установки, напоминающей обычный миномет.

По словам Гитлина, эти дроны могут стать отличными разведчиками, а также использовать в ударных целях. При этом субмарине будет не нужно всплывать и выдавать себя. Специалист называет новинку перископом с дистанционным управлением, возможно, в будущем такими будут обордованы все подводные лодки.

Интересно, что дрон может быть запущен не сразу. Беспилотник можно просто отправить на поверхность, а затем он может подняться над водой по команде, когда не будут кораблей противника, либо в запрограммированное время.

Аппарат оборудован каналом цифровой передачи данных и совместим с другими дронами этой компании, потому военные могут использовать целый рой взаимодействующих между собой БПЛА. Также Swithblade может выходить на связь с союзными кораблями, давать им координаты целей.