Лондон решил напугать Кремль своей атомной субмариной

Великобритания направила в Арктику свои корабли, в том числе атомную подлодку HMS Trenchant, для участия в учениях НАТО. Как пишет Daily Express, сделано это в качестве четкого предупреждающего сигнала президенту России Владимиру Путину.

Британский таблоид вышел с громкий заголовком, который, вероятно, должен был напугать Кремль: "Ты смотришь, Путин?"

Участие в арктических маневрах субмарины страны, погрязшей в брекзите, один из экспертов издания назвал самым значительным событием за последние годы.

Натовцы проводят операцию под кодовым названием Dynamic Mongoose около Фареро-Исландского рубежа, который в годы холодной войны был одной из зон противостояния. Британцы послали на учения два противолодочных фрегата, противолодочную субмарину и новый патрульный самолет P-8 Poseidon.

"И это является долгожданным признаком того, что Великобритания повышает свой авторитет и свою игру в ключевой части мира, близкой к дому, где она слишком долго была незаметной", – заявил редактор журнала Warships International Fleet Review Иэн Баллантайн.

Отмечается, что маневры альянса проходят в то время, когда Россия активизировала свою деятельность в Арктическом регионе, устраивая там свои военные маневры в разгар пандемии коронавируса. Издание сообщает об активности российских подлодок за последние месяцы в данном районе мира.

"Послание, которое Соединенное Королевство и его союзники по НАТО направляют Путину, заключается в том, что впервые за десятилетия альянс готов готов конструктивно направлять обычные военно-морские силы в Арктику, следить за развитием новых российских многоцелевых подлодок и ракетных подводных крейсеров стратегического назначения", – сказал британец.

Натовские учения продлятся 14 дней и будут состоять из "традиционной игры в кошки-мышки между охотником и добычей", сообщили в ВМС Британии.

Издание особо поясняет, как обязаны себя вести моряки на субмарине: они будут поддерживать максимальную тишину, чтобы не выдать местоположение судна. Поэтому все будет плотно задраено, дабы предотвратить стук дверей и люков или падение инструментов со стеллажей. А матросы, которые обязанные дежурить, будут передвигаться по кораблю в носках, чтобы свести шум к минимуму, в то время как их товарищи будут лежать на своих койках до тех пор, пока они не понадобятся.

Вероятно, такая тишина в носках и должна напугать Кремль.