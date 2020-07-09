США убивают своих врагов по всему миру чужими руками

Западные политики, которые годами относились к России как к врагу, теперь разъярены непроверенными заявлениями о том, что Москва заплатила афганским талибам за ликвидацию американских военнослужащих. Конечно, это было бы возмутительно. Однако теперь, весьма вероятно, политики в США осознают, что чувствовали советские руководители после того, как Вашингтон предоставил афганским моджахедам ракеты "Стингер" и другое оружие для уничтожения военнослужащих СССР.

С таким критическим посылом выступил бывший спецпомощник 40-го президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в колонке Antiwar, разоблачая лицемерие обвинений Вашингтона в адрес России. Его статья вышла под громким заголовком "Как Америка убивала солдат Москвы".

"Это делают и делали вражеские правительства с тех пор, как появились национальные государства. Гнев – это легко. Найти решение гораздо сложнее, тем более что США многое сделали для того, чтобы создать все более враждебные отношения с Москвой", – утверждает автор.

Бэндоу напоминает, что американские власти тоже отдавали приказы об участии в противодействии в Афганистане, бомбежках в Югославии и Ливии. Они предоставляли оружие – от противопехотных мин до ракет "Стингер", пишет американец. Именно последними моджахеды сбивали советские вертолеты и самолеты, подрывая в воздухе превосходство ВС СССР, что преподносилось как совершенно нормальная стратегия.

"Вашингтон желал смерти советских военнослужащих – и чем больше, чем лучше", – цитирует ИноСМИ Бэндоу.

Что касается сегодняшний обвинений в адрес РФ, то платить за убийство американского персонала было бы странной тактикой, полагает автор. По его мнению, у талибов уже есть стимул убивать военных США: движение борется с представителями Пентагона уже почти 20 лет. И все эти годы афганские боевики убивали американцев, констатировал Бэндоу.

Напомним, в конце июня New York Times разразилась статьей, в которой говорилось, что Москва платила талибам за нападения на американских военных в Афганистане. После этого противники президента Дональда Трампа потребовали от него расследовать, реальны ли данные утверждения.

