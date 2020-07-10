Программу подготовки увеличили в два раза

Введение в эксплуатацию истребителя пятого поколения F-35 изменило не только воздушную тактику летчиков ВВС США, но и их подготовку. Журнал The Drive рассказал о программе TOPGUN для обучения пилотов, которая претерпела серьезные изменения после принятия на вооружение F-35 трех модификаций.

До этого летчики тренировались на F-14 Tomcat, F/A-18 Super Hornet, программа существует с середины 1980-х годов. Сначала пилоты учились только воздушному бою, но в 1993 году продолжительность курсов увеличилась с пяти до шести недель с добавлением курса "воздух – земля".

После появления F-35 продолжительность программы выросла до 13 недель, то есть сразу более чем в два раз. По мнению The Drive, это связано с тем, что F-35 малозаметный и по уровню установленной на него авионики значительно опережает истребители четвертого поколения. У "тридцать пятого", попросту говоря, больше возможностей.

Как и F-22, этот истребитель может нанести удар первым, не будучи обнаруженным. Эта тактика включена в программу TOPGUN. Кроме того, F-35 по-настоящему многоцелевой, то есть хорошо приспособлен для прорыва ПВО и нанесения точного удара ракетами "воздух – земля" или корректируемыми бомбами. Кроме того, большое внимание уделяется противодействию радиоэлектронной борьбы, в которой больших успехов добилась Россия.

Но не забывают инструкторы и о ближнем бое, который на жаргоне называют "бой на ножах в телефонной будке". Как полагают некоторые, из-за того, что F-35 не такой мощный, как F-15 или Су-27, он менее маневренный. Но это не так – истребитель демонстрирует хорошие характеристики.

Главное оружие летчика F-35 – модернизированные ракеты AIM-120 (AMRAAM) и AIM-9X Sidewinder. У F-35B и F-35C внутренний отсек меньше, чем у F-35A, поэтому приходится подвешивать ракеты, и это увеличивает ЭПР. Поэтому "тридцать пятый" далеко не всегда может быть малозаметным, в какой-то момент превращаясь в обычный истребитель, скажем, четвертого поколения.

Летчиков F-35 учат, что им делать после того, как их обнаружат. Совмещение двух концепций боя – пока это самое сложное, что предстоит освоить будущим американским асам.