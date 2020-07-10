Замена F-22: японцы строят свой Су-57

Замена F-22: японцы строят свой Су-57
Фото: commons.wikimedia.org/Courtney Witt, U.S. Air Force
Токио вновь пытается создать одни из сильнейших ВВС в мире

В Японии раскрыли данные относительно производства истребителей следующего поколения. Минобороны страны представило программы самолета, которая предусматривает массовый выпуск с 2031 года. Опытно-конструкторские работы над новой машиной стартуют уже в следующем году. Истребитель должен заменить постепенно устаревающий парк F-2. По сути это американские F-16, сделанные японской компанией "Митсубиси".

Как пишет Defense News, первый опытный образец новейшего F-3 планируется собрать в 2024 году, а летные испытания пройдут в 2028-м. До этого времени ВВС Японии будут активно эксплуатировать F-35, закупленные США. Ранее стало известно, что Госдеп одобрил продажу Токио 105 истребителей. Таким образом, в скором времени у японцев окажется 147 самолетов этого типа. Что касается F-3, то они должна заменить 90 F-2, которые сейчас находятся на вооружении ВВС Японии.

Для России и Китая это достаточно тревожные новости, так как Москва и Пекин пока так и не наладили массовый выпуск истребителей пятого поколения, а машины четвертого поколения, вроде J-15 или даже Су-30СМ, постепенно устаревают. Китай недавно объявил о начале работы над палубным истребителем пятого поколения на базе FC-31, существующего в виде единственного прототипа, однако пока Пекин еще не может строить двигатели для такого рода самолетов.

О F-3 известно очень мало. По данным "Невского бастиона", он будет оборудован радаром, похожим на американский AN/APG-81, который стоит на F-3. Кроме того, есть информация о двигателе разработки компании IHI, у которого будет 15 тонн тяги на форсаже и 11 тонн без форсажа. 

Японцы захотели построить собственный истребитель пятого поколения после того, как США отказались продавать им F-22.


Александр ИЛЬИН

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