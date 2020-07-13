На военной базе в США вспыхнул пожар: пострадали более 20 человек

На военной базе в США вспыхнул пожар: пострадали более 20 человек
Фото: navy.mil/Christina Ross/www.globallookpress.com
На судне раздался мощный хлопок

В американском Сан-Диего загорелся корабль. Это случилось на военной базе, известно о более 20 пострадавших.

Об инциденте сообщается в "Твиттер" Пожарного департамента Сан-Диего.

Причины произошедшего устанавливаются, однако контр-адмирал Тихоокеанского флота США Филип Собек заявил, что взрыва на судне не было. Его слова приводит телеканал NBC 7 San Diego.

Собек добавил, что внутри загоревшегося корабля раздался хлопок. По словам представителя командования надводными силами Военно-морских сил США, он был следствием возгорания.

Специалистам пока не удается справиться с огнем – пожар тушат уже более 12 часов. Более 20 человек госпитализированы. Находившиеся на корабле люди пострадали, в основном, из-за отравления угарным газом.

Однако пострадавших могло быть значительно больше – возгорание произошло в выходной день, когда, к счастью, многих членов команды не было на борту.


Телеканал "Россия 24" поделился кадрами с места происшествия.


Ольга ФЕДОРОВА

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