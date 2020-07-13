Ситуация на границе накалилась до предела

Сотни жителей Баку вышли на улицы города и двинулись к армяно-азербайджанской границе с требованием начать боевые действия против Армении. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Многонационал". На нем видно, как толпа преграждает дорогу машинам.

Ранее на границе возобновились столкновения между военными соседних стран. Как написала на своей странице в "Фейсбук" пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, военнослужащие Азербайджана сначала попытались нарушить границу на автомобиле "УАЗ" на Тавушском направлении.

А затем, по ее словам, была предпринята попытка захвата опорного пункта пограничников Армении. При этом использовалась артиллерия. Степанян сообщила, что наступающие были отброшены назад и понесли потери.

"Свободная пресса" цитирует Минобороны Армении, которое утверждает, что погибли трое азербайджанских военнослужащих.

Как пишет РИА "Новости", глава МИД Азербайджана уже обсудил ситуацию на границе с Арменией с российским представителем в Минской группе по карабахскому урегулированию.