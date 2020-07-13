Президент США пустился в "арктическую гонку" за Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация хочет обеспечить Береговую охрану десятью новыми ледоколами. По его словам, эти корабли будут дешевле тяжелых ледоколов Polar Security, первый из которых уже строится.

Как пишет журнал The Drive, заявление было сделано во время посещения штаб-квартиры Южного командования США в Дорале (штат Флорида). Трамп сказал, что сейчас "строится самый большой ледокол в мире", имея в виду Polar Security, и, кроме того, Береговая охрана получит дополнительно 10 ледоколов. При этом Трамп напомнил, что у России 40 ледоколов.

Таким образом, можно констатировать, что США пустились в настоящую погоню за Россией в Арктике, которая пока занимает лидирующие позиции. Согласно инфографике, опубликованной The Drive, второе место по количеству ледоколов занимает Канада с 7 ледоколами, двумя строящимися и пятью в планах. Следом идет Финляндия, затем Швеция и только после этого США с пятью ледоколами и только двумя большими – USCGC Polar Star и USCGC Healy. Еще есть Polar Sea, но он не на плаву и используется, по сути, как донор.

Polar Security будет иметь водоизмещение 33 тыс. т при полной загрузке. Это примерно столько же, сколько у российских ледоколов проекта 22220, три из которых находятся на завершающей стадии строительства, а "Арктика" и "Сибирь" – на испытаниях.

По мнению издания, доминирование России в Арктике стало настоящей "занозой" для правительства США и особенно в условиях ухудшившихся отношений между двумя странами и возросшей конкуренции на Севере.

Но журналисты сомневаются, что США удастся быстро построить эти 10 ледоколов, и, возможно, Трамп что-то перепутал.