Россия подняла в небо вертолеты на границе Армении и Азербайджана

Россия подняла в небо вертолеты на границе Армении и Азербайджана
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Поводом стало желание Анкары прийти на помощь Баку

Россия подняла в небо боевые вертолеты над армяно-азербайджанской границей. Как сообщает телеграм-канал "Баграмян 26", летчики со 102-й базы в Гюмри уже второй день патрулируют местность после столкновений между военными Армении и Азербайджана.

По информации блога, это связано с тем, что руководство Турции заявило о полной поддержке действий Азербайджана на границе, а также готовности помочь в любой момент. На опубликованном видео можно разглядеть вооруженный Ми-8.

О том, что Анкара поддерживает действия Баку, заявил накануне глава турецкого Минобороны Хулуси Акар. По его словам, турецкие военные будут рядом с азербайджанскими в соответствии с принципом "одна нация, два государства".

Ранее в результате конфликта на границе погибли трое азербайджанских военных, включая генерала Полада Гашимова. Позже, по данным Warjournal, подтвержденный список вырос до 12 человек. После этого Минобороны Азербайджана опубликовало ролик, в котором ракета попадает опорный пункт военных Армении. Однако Ереван подтвердил потери только трех военнослужащих. 

Александр ИЛЬИН

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