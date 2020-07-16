В Египте делают ставку на российскую систему

Любопытную версию разработки новейшего российского зенитно-ракетного комплекса представила египетская газета Sasapost. Она утверждает, что С-500 задумывался еще при СССР, однако в 1968 году от этого названия решили отказаться, так как разработчики не могли сделать комплекс, способный сбивать и самолеты, и баллистический цели. После того, как этот проект был якобы отклонен, началась разработка С-300.

Теперь же новая система "Прометей" должна работать вместе с С-400 и навсегда заменить устаревшие С-300. Sasapost напоминает, что в мае 2018 года ракета комплекса С-500 уничтожила цель на расстоянии 482 километров. Но главное, утверждают журналисты, что С-500 может сбить американский истребитель F-35 буквально за несколько секунд, в то время как С-400 для этого понадобится 10 секунд. С-500, по мнению издания, полагается не только на собственные радары, но и получает радиолокационную информацию с других РЛС.

Как считает Sasapost, вероятно, С-500 разместят в Калининграде и Крыму. Тогда под защитой окажутся все российские объекты и корабли в Черном море, а также Калининградская область с ее "Искандерами" и флотом.

Интересен и вопрос цены. Египетские журналисты предполагают, что система будет стоить порядка $500 млн, в то время как цена Patriot может доходить до миллиарда, а THAAD и вовсе трех. Поэтому С-500 в экспортном варианте может стать очень выгодным предложением.