Анкара демонстрирует готовность помочь союзнику

F-16 ВВС Турции появились на рубеже с Арменией, после того как СМИ сообщили о задействовании армянских Су-30СМ. Как пишет 1news.az со ссылкой на Общественное телевидение Азербайджана (ITV), турецкие истребители совершили маневры возле границы, продемонстрировав тем самым, что окажут поддержку Баку в случае конфликта.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о возобновлении боевых действий на армяно-азербайджанской границе. Баку информирует об обстрелах из крупнокалиберного оружия и минометов сел Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района, где дислоцируются азербайджанские военные.

До этого военные Армении заявили о попытке соседей прорваться через границу и захватить опорный пункт. В результате боестолкновений потери понесли обе стороны.