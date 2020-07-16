Турецкие F-16 готовятся дать бой Су-30СМ ВВС Армении

Анкара демонстрирует готовность помочь союзнику

F-16 ВВС Турции появились на рубеже с Арменией, после того как СМИ сообщили о задействовании армянских Су-30СМ. Как пишет 1news.az со ссылкой на Общественное телевидение Азербайджана (ITV), турецкие истребители совершили маневры возле границы, продемонстрировав тем самым, что окажут поддержку Баку в случае конфликта.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о возобновлении боевых действий на армяно-азербайджанской границе. Баку информирует об обстрелах из крупнокалиберного оружия и минометов сел Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района, где дислоцируются азербайджанские военные.

До этого военные Армении заявили о попытке соседей прорваться через границу и захватить опорный пункт. В результате боестолкновений потери понесли обе стороны.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Эксперт: НАТО отрабатывает массированный удар по России

На нашу страну могут обрушиться три мощные атаки

Новые санкции ощутимо ударят по "Северному потоку – 2"

Вашингтон увеличил темпы введения ограничений и расширил их географический охват

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей