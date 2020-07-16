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F-16 ВВС Турции появились на рубеже с Арменией, после того как СМИ сообщили о задействовании армянских Су-30СМ. Как пишет 1news.az со ссылкой на Общественное телевидение Азербайджана (ITV), турецкие истребители совершили маневры возле границы, продемонстрировав тем самым, что окажут поддержку Баку в случае конфликта.
Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о возобновлении боевых действий на армяно-азербайджанской границе. Баку информирует об обстрелах из крупнокалиберного оружия и минометов сел Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района, где дислоцируются азербайджанские военные.
До этого военные Армении заявили о попытке соседей прорваться через границу и захватить опорный пункт. В результате боестолкновений потери понесли обе стороны.
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