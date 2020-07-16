Машина подверглась жесткому тесту

Американские военные подвергли суровым испытаниям новый учебно-боевой самолет T-7A. На видео летчик долгое время летел в перевернутом состоянии, чтобы проверить насколько стабилен полет при отрицательных перегрузках.

Как пишет Air Force Magazine, таким образом проверяется работа топливных и маслопроводных систем, а также прочность самого планера.

По требованиям ВВС США, самолет должен маневрировать под углом атаки 20 градусов, однако в в ходе полетов было выяснено, что T7A неплохо себя ведет и под углом 25. При этом летчик-испытатель разогнал самолет до 1031 км/час, что для учебно-боевой машины очень неплохо.

Результаты тестов признали успешными, в настоящее время проведено 80% испытательных полетов. Параллельно для летчиков готовят тренажеры T7, которые поставят к 2023 году. Примерно к этому времени стоит ожидать и новый самолет, в работе над которым, к слову, принимал участие не только "Боинг", но и шведская компания Saab.