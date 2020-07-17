Огонь тушили четыре пожарные части

На Украине загорелся десантный корабль "Юрий Олефиренко". Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Фотографии тушения опубликованы на странице ведомства в "Фейсбук".

Сообщается, что пожар произошел в доке судоремонтного завода в Николаеве, загорелся трюм. На место ЧП выехали девять пожарных машин четырех пожарных частей. Всего в тушении принимали участие 25 спасателей, одно человека пришлось эвакуировать.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение техники безопасности во время ремонта. Площадь возгорания составила всего 8 кв. м, что говорит о том, что пожар удалось быстро локализовать.

Ликвидировать возгорание на корабле – достаточно сложная задача для пожарных, так как на нем может находиться топливо, а огонь распространяется, в том числе, по кабелям и проводке.

Так, в США несколько дней назад загорелся десантный корабль USS Bonhomme Richard, причем сначала на борту произошел взрыв. Корабль горел несколько дней, только 16 июля представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек заявил, что USS Bonhomme Richard удалось полностью потушить. Как и "Юрий Олефиренко", американский корабль находился на ремонте и модернизации.