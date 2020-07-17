Россия и Турция рискуют схлестнуться в Ливии

Россия и Турция рискуют схлестнуться в Ливии
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
СМИ: Су-24 в Ливии будут противостоять турецкие зенитки

Журнал The Drive опубликовал новые фотографии бомбардировщиков Су-24 на аэродроме Эль-Джуфра, который контролируют сила маршала Хафтара. Как утверждает журнал, Москва отправила в эту страну не менее 14 боевых самолетов, включая вышеупомянутые Су-24, а также МиГ-29. Все это якобы делается, чтобы помочь Ливийской национальной армии (ЛНА) помочь противостоять турецким беспилотникам, которые буквально "затерроризировали" силы Хафтара и Асада.

По версии The Drive, эксплуатируют и обслуживают самолеты бойцы частной военной компании "Вагнер", которая тесно связана с Главным разведывательным управлением (ГРУ).

Турки не только используют в Ливии свои беспилотники Bayraktar TB2, но и прикрывают аэродромы, находящиеся под контролем бойцов Правительства национального согласия (ПНС), которые воюют с ЛНА Хафтара. Так, на одном из спутниковых снимках аэродрома Эль-Ватыя, захваченном ПНС видна американская зенитная батарея MIM-23 HAWK, которая могла туда попасть только из Турции.

Как считает автор статьи, эта система представляет серьезную опасность для Су-24 и МиГ-29, особенно, если ими будут управлять неопытные пилоты. Кроме того, турки привезли в Ливию БТР KORKUT с 35-мм автоматическими пушками Oerlikon KDC и переносными зенитными ракетами вроде тех, которые выпускаются для "Стингера".


На базу Эль-Ватыя Турция отправила даже транспортник С-130 "Геркулес", что говорит об уверенности Анкары в своей безопасности на территории Ливии. Однако бомбардировщики Су-24 при поддержке МиГ-29 способны нанести серьезный урон ПНС и их турецким союзникам. Другой вопрос, что точечные удары беспилотников и массированные бомбардировки это несколько разные вещи.

В Ливию запрещено поставлять оружие в соответствии с международными обязательствами, однако по мнению американского командования, это не останавливает ни Москву, ни Анкару. По словам главы AFRICOM генерал-майора Брэдфорда Геринга, оружие на территорию Ливии, в частности, завозят бойцы "Вагнера".

Александр ИЛЬИН

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