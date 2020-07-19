СМИ: британцы потеряли российскую подлодку в Ла-Манше

СМИ: британцы потеряли российскую подлодку в Ла-Манше
Фото: facebook.com/mod.mil.rus/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналист из США не понял, почему субмарину прозевали сразу и англичане, и французы

Американское издание Forbes сообщило, что российская подлодка "Краснодар" класса "Варшавянка" вошла в начале июля в Ла-Манш, достигла английского Лендс-Энда и пропала из виду военных. При этом, удивляется автор статьи, ни французский флот, ни британский Королевский флот не взяли субмарину под контроль.

"Краснодар" шел по поверхности с буксиром в Санкт-Петербург, что нормально для неатомных подводных лодок, которые просто меняют место дислокации. Субмарина шла из Средиземного моря в Балтийское на ремонт. 

В прошлый раз, в 2017-м подлодка получила сопровождение – силы Королевского флота следили за ней. Однако на этот раз "Краснодар" прошел самостоятельно, хотя британцы и французы, отмечает СМИ, должны были знать о ее маршруте. При этом, куда направилась субмарина после 9 июля, неизвестно – сообщений от военных, передает издание, не было с тех пор.

Как пишет издание, "Краснодар" при этом базируется в Черном море, а проходить Босфор, чтобы попасть в Средиземное море, может лишь в соответствии с Конвенцией Монтре. Автор статьи пишет, что Россия в последнее время часто пользуется этим соглашением, что начинает беспокоить НАТО. 

Полина ИВАНОВА

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