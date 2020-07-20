Российские истребители необходимо модернизировать

Несмотря на то, что страны продолжают разрабатывать и выпускать истребители пятого поколения, по мнению военных экспертов, в скором будущем зенитно-ракетные системы будут их засекать. Поэтому разрыв между истребителями четвертого и пятого поколения постепенно уменьшается. Сначала Россия затормозила проект Су-57, сконцентрировавшись на Су-35С, затем американцы стали выпускать F-15EX с радаром с активной фазированной решеткой. А теперь, как пишет журнал The Drive, и британцы решили поставить радары с АФАР на свои "Тайфуны".

По плану Королевские ВВС получат истребители с секретными радарами Captor-E в середине 2020-х годов. По своим характеристикам они не должны уступать тем, которые стоят на F-35.

Кроме того, Airbus заполучил контракт на изготовление 115 радаров с АФАР для испанских и немецких "Еврофайтеров".

Модернизированные "Тайфуны" смогут эффективно работать вместе с истребителями пятого поколения, похожую связку готовят и ВВС США – F-35 плюс F-15EX, однако в Пентагоне еще рассчитывают на беспилотники, вроде "Валькирии".

По мнению The Drive, современный истребитель просто должен быть оборудован радаром с АФАР, благодаря ему летчик сможет отслеживать цели на больших расстояниях, в том числе, такие трудные, как крылатые ракеты, летящие на низкой высоте.

Антенна в передней части радара с АФАР установлена на подвижной пластине. Поэтому она обеспечивает гораздо более широкое поле обзора с точки зрения углового охвата (азимута). Таким образом, истребитель с таким радаром может лететь перепендикулярно своей цели, держа ее захваченной. Это позволяет использовать новые тактические приемы, которые особенно будут полезны для истребителей четвертого поколения, которые еще долго будут эксплуатироваться в ВВС разных стран.

На данный момент радар с АФАР установлен только на истребителе Су-57, который пока не выпускается серийно. Похожую РЛС планируется ставить на МиГ-35, однако пока массовый выпуск этих машин так и не начался. На Су-35С установлен радар с пассивной фазированной решеткой Н035 "Ирбис".