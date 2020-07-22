Флотилия сделала неожиданный крюк и обозначила потенциальный удар

Корабли НАТО маневрируют у месторождения Голицыно, которое обеспечивает Крым газом. Об этом говорят данные навигационных порталов Marinetraffic и Vessefinder, которые приводит издание EurAsia Daily.

Маневры проходят в рамках учений альянса Sea Breeze 2020. Сообщается, что речь идет об испанском фрегате "Альваро де Базан" и болгарском "Смели". Интересно, что последний – это советский сторожевик проекта 1159, проданный болгарам в 1991 году.

Испанский фрегат – достаточно опасный корабль, вооруженный противокорабельными "Гарпунами". По данным испанского издания ABC, именно он должен возглавить морскую группировку НАТО и направиться после учений в Болгарии в Одессу. Однако вместо этого он почему-то отправился к берегам Крыма и остановился в 50 километрах от побережья у Голицынского месторождения. Затем он развернулся и "проверил" другое месторождение – Одесское.

Как предполагает издание, свои данные по идентификационной системе (АИС) передают далеко не все, поэтому в данном районе вполне могли оказаться и другие корабли НАТО, в том числе, американский эсминец типа "Арли Берк", вооруженный "Томагавками".

На данный момент известно, что в учениях Sea Breeze принимают участие два десятка кораблей из девяти стран.