Корабли НАТО взяли на прицел месторождение газа у берегов Крыма

Корабли НАТО взяли на прицел месторождение газа у берегов Крыма
Фото: Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE/www.globallookpress.com
Флотилия сделала неожиданный крюк и обозначила потенциальный удар

Корабли НАТО маневрируют у месторождения Голицыно, которое обеспечивает Крым газом. Об этом говорят данные навигационных порталов Marinetraffic и Vessefinder, которые приводит издание EurAsia Daily.

 Маневры проходят в рамках учений альянса Sea Breeze 2020. Сообщается, что речь идет об испанском фрегате "Альваро де Базан" и болгарском "Смели". Интересно, что последний – это советский сторожевик проекта 1159, проданный болгарам в 1991 году.

Испанский фрегат – достаточно опасный корабль, вооруженный противокорабельными "Гарпунами". По данным испанского издания ABC, именно он должен возглавить морскую группировку НАТО и направиться после учений в Болгарии в Одессу. Однако вместо этого он почему-то отправился к берегам Крыма и остановился в 50 километрах от побережья у Голицынского месторождения. Затем он развернулся и "проверил" другое месторождение – Одесское. 

Как предполагает издание, свои данные по идентификационной системе (АИС) передают далеко не все, поэтому в данном районе вполне могли оказаться и другие корабли НАТО, в том числе, американский эсминец типа "Арли Берк", вооруженный "Томагавками".

На данный момент известно, что в учениях Sea Breeze принимают участие два десятка кораблей из девяти стран.

Александр ИЛЬИН

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