"Снова крепость": в Польше забили тревогу из-за "нашпигованного" оружием Калининграда

"Снова крепость": в Польше забили тревогу из-за "нашпигованного" оружием Калининграда
Фото: Alexander Podgorchuk/dpa/www.globallookpress.com
Москва сосредоточила на западных границах РФ и Белоруссии самое большое в мире количество средств РЭБ

В плане вооружения и оборонной мощи Калининградская область сейчас напоминает ситуацию с Крымским полуостровом, и это беспокоит Варшаву. Об этом заявил сотрудник польского Центра восточных исследований Анджей Вильк в интервью Polskie Radio.

"Калининград снова стал крепостью. То же самое можно сказать и о Крыме. Он "нашпигован" различными типами радиоэлектронной борьбы, там дислоцированы бронетанковые и механизированные части. Также здесь много артиллерии, в том числе и ракетной", – сказал польский эксперт.

По его словам, очень специфическим является размещение в регионе войск под формальным командованием Балтийского флота.

Он отметил, что Вооруженные силы РФ в Калининградской области интенсивно проводят учения. При современных средствах разведки все вокруг знают, что там происходит, однако Россия этого и не скрывает, указал поляк.

По его данным, в Калининградской и Псковской областях, а также на западе Белоруссии сосредоточено, возможно, больше всего в мире средств РЭБ.

Помимо этого, за последние десятилетия расширился радиус поражения российской "дубины" и сейчас Польша фактически целиком является "потенциальным театром" военных действий. Впрочем, это относится к большей части Европы, считает Вильк. Он пояснил, что современные ракеты с дальностью полета в 300 км уже стали стандартом для ракетной артиллерии, что раньше было сложно представить.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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