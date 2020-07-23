СМИ: С-500 превзошла американскую THAAD

СМИ: С-500 превзошла американскую THAAD
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
У российской системы нашли больше возможностей

Новейшие российские зенитно-ракетный комплексы С-500 подорвут авторитет американских комплексов THAAD, которые долгое время считались лучшими в своем классе. Такой точки зрения придерживается китайское издание Sina. Проанализировав открытые данные о "Прометее", журналисты пришли к выводы, что он относится к следующему поколению зенитно-ракетных систем, так как существенно превосходит С-400.

Издание отмечает преимущества THAAD, в частности, для комплекса используется только одна кинетическая ракета, которая перехватывает цели на высоте до 200 км, то есть в ближнем космосе. Система перехватывает цели, движущиеся со скоростью 3,2 км/c или порядка 9,4 Маха. Фактически можно говорить, что THAAD работает по гиперзвуковым целям и эффективен в ближнем космосе.

РЛС действует в Х-диапазоне, а дальность обнаружения составляет, по разным данным, порядка 1000 км. К слову, С-500 также оборудована радаром с АФАР, работающим в Х-диапазоне. Но у THAAD радары AN/TPY-2 двух моделей: первый ищет баллистические ракеты еще на старте, воторой захватывает уже идущую к цели боеголовку.

Но дело в том, что С-500 это не просто комплекс, а целая система с разными ракетами, которая может быть интегрирована с С-400 и другими системами. Тем самым, "Прометей" обеспечивает более надежную ПРО. По мнению военных экспертов, С-500 является частью системы А-235 "Нудоль", которая должна заменить А-135. Это защита от очень серьезных межконтинентальных баллистических ракет

Вместе с тем, нужно отметить, что открытых данных об С-500 очень мало.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Беспрецедентные меры: Мишустин о выплатах россиянам – главное

Премьер-министр рассказал обо всех мерах поддержки населения

Ряду россиян предложили платить повышенную пенсию раньше

Изменения могут коснуться жителей Севера

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей