У российской системы нашли больше возможностей

Новейшие российские зенитно-ракетный комплексы С-500 подорвут авторитет американских комплексов THAAD, которые долгое время считались лучшими в своем классе. Такой точки зрения придерживается китайское издание Sina. Проанализировав открытые данные о "Прометее", журналисты пришли к выводы, что он относится к следующему поколению зенитно-ракетных систем, так как существенно превосходит С-400.

Издание отмечает преимущества THAAD, в частности, для комплекса используется только одна кинетическая ракета, которая перехватывает цели на высоте до 200 км, то есть в ближнем космосе. Система перехватывает цели, движущиеся со скоростью 3,2 км/c или порядка 9,4 Маха. Фактически можно говорить, что THAAD работает по гиперзвуковым целям и эффективен в ближнем космосе.

РЛС действует в Х-диапазоне, а дальность обнаружения составляет, по разным данным, порядка 1000 км. К слову, С-500 также оборудована радаром с АФАР, работающим в Х-диапазоне. Но у THAAD радары AN/TPY-2 двух моделей: первый ищет баллистические ракеты еще на старте, воторой захватывает уже идущую к цели боеголовку.

Но дело в том, что С-500 это не просто комплекс, а целая система с разными ракетами, которая может быть интегрирована с С-400 и другими системами. Тем самым, "Прометей" обеспечивает более надежную ПРО. По мнению военных экспертов, С-500 является частью системы А-235 "Нудоль", которая должна заменить А-135. Это защита от очень серьезных межконтинентальных баллистических ракет

Вместе с тем, нужно отметить, что открытых данных об С-500 очень мало.