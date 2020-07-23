У военных нет ни единого шанса

В Киеве обвиняют российских пограничников в том, что они выборочно пропускают украинские корабли через Керченский пролив. Как заявил в эфире "Прямого" заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, Россия часть судов пропускает, а часть нет, причем корабли ВМС Украины вообще не могут пройти через Керченский пролив.

По его словам, Россия может сделать Азовское море своим внутренним, так как в акватории большое количество российских ракетных и торпедных катеров, а у Украины там совсем немного техники.

Ранее командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа в интервью газете "Думская" заявил, что российские войска попробуют прорваться из Крыма в Херсонскую область, чтобы пустить воды из Днепра на полуостров. Однако позже даже командующий операцией ВС Украины в Донбассе Сергей Наев в передаче "Свобода слова", опубликованной на YouTube, что Неижпапа несколько преувеличил.

Обострение ситуации в Азовском море произошло после инцидента в Керченском проливе 28 ноября 2018, когда два артиллерийских катера и буксир ВМС Украины попытались пройти из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.

Сейчас в Киеве разумно опасаются мощи Черноморского флота. Так, бывший глава МИД Украины Павел Климкин потребовали ввести новые санкции против РФ за то, что она будет строить военные корабли на судостроительном заводе "Залив" в Керчи. В частности, речь идет от новых вертолетоносцах, которые должны заменить "Мистрали".

По его словам, которые приводит "Свободная пресса", вопрос нужно проработать так, чтобы эти корабли навсегда "остались в клетке" в России и не принимали участие ни в каких учениях, и их не пускали ни в какие порты.