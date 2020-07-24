В РФ хотят, чтобы корабли были даже лучше аналогов из Франции

Российские вертолетоносцы, которые недавно заложили в Керчи, оборудуют дальней связью, а также спутниковыми станциями. Благодаря этому "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" должны стать "штабами на воде", а не только мощным наступательным оружием.

О том, что на корабли поставят штабные кабины с компьютерами написала газета "Известия" со ссылкой на источники в ВПК. Сообщается, что с русских "Мистралей" можно будет управлять экипажами кораблей, самолетов и даже сухопутными войсками.

А по мнению бывшего начальника главного штаба ВМФ Валентина Селиванова, с вертолетоносца проекта "Прибой" можно будет командовать эскадрой. На мониторах в режиме реального времени офицеры будут отслеживать передвижение кораблей и авиационной техники. Причем находясь в Черном море, можно будет оценить ситуацию в Средиземном и наоборот. В времена СССР для этих целей использовали крейсеры.

Корабли 1-го ранга проекта "Прибой", которые в России все-таки решили строить взамен отозванных назад Францией "Мистралей", заложили на заводе "Залив". Общая сумма контракта составляет колоссальные 100 млрд рублей. По мнению одних экспертов, строительство кораблей даст только плюсы для жителей Керчи, так как появятся новые рабочие места. Другие, например, военный обозреватель Павел Фельгенгауэр, считают, что из-за санкций работать будет тяжело. Ни в России, ни в СССР не строили такие вертолетоносцы. Авианесущие крейсеры создавали в Николаеве, но не в Керчи, тем более, что это другие корабли.

Украинский обозреватель издания Defense Express Владимир Заблоцкий и вовсе полагает, что ситуация в России не такая, чтобы разбрасываться миллиардами рублей, однако построить корабли взамен "уплывших" "Мистралей" стало делом престижа. К слову, примерно той же точки зрения придерживаются и авторы The National Interest. Заболоцкий напомнил, что на керченском заводе долгое время строили корабли и возили металл из Украины, что было дешево. Но теперь все придется отправлять по Крымскому мосту.

Стоит отметить, что после исключения авианосца из программы вооружения у России не осталось другого выхода, как строить вертолетоносцы, которые можно использовать как в Черном, так и в Средиземном морях. Возможно, это займет немало времени, но проект постараются завершить.