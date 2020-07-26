Эксперт: Япония может отобрать у России Курилы за считанные дни

Эксперт: Япония может отобрать у России Курилы за считанные дни
Фото: Mukeshuang/Xinhua/www.globallookpress.com
Сил Тихоокеанского флота РФ будет недостаточно в случае атаки Страны восходящего солнца

Япония до сих пор не отказывается от своих претензий на российские Курильские острова. Военный эксперт Дмитрий Дрозденко считает, что если Токио решит силой отобрать часть архипелага, то российские военные не смогут противостоять противнику.

Специалист отмечает, что в этом регионе военная мощь России не способна тягаться с японской. У Токио есть уже около 40 истребителей пятого поколения F-35, а также четыре вертолетоносца, которые способны нести эти самолеты. Это позволит, в теории, японцам вести бой подальше от своих берегов. 

"Это может быть стремительный удар в рамках кратковременной боевой операции",

цитирует Дрозденко портал "Репортер". 

По его мнению, Россия не сможет ответить Японии, не используя ядерное оружие. Северный флот, по его словам, придет на помощь Тихоокеанскому лишь через месяц. За это время Токио якобы сможет отобрать южные Курилы и начать переговоры о мире с помощью, например, США. 

Эксперт также описал возможный сценарий развития событий: так, японские десантники высадятся на российских островах, а военным базам РФ в Петропавловске, Владивостоке и на Сахалине придется защищаться от удара. Дрозденко отмечает, что при этом японцы вряд ли попытаются отхватить еще какой-либо кусочек России. Своей выгоды может не упустить Китай, как рассказал специалист, и под предлогом участия в конфликте потребовать неких привилегий. 

Однако портал Avia.pro пишет, что, на самом деле, у России достаточно сил, чтобы отразить удар Японии. По мнению авторов издания, в случае угрозы Москва рассмотрит вариант применения ядерного оружия. 

Полина ИВАНОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вячеслав Москва
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Удивляют эти "эксперты".
Если Япония такая сильная, да ещё с Америкой за спиной, чего ж нос свой совать на Курилы боится?
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