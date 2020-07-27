Эфиопия рискует оказаться беззащитной перед египетскими самолетами

Российские "Панцири" уничтожают не только беспилотники, но и молнии. Как сообщил накануне телеграм-канал "Военный обозреватель", два зенитно-ракетных пушечных комплекса из состава вооруженных сил Эфиопии были выведены из строя ударами молний. Официальные власти африканского государства эту информацию не подтверждают.

По данным источника, комплексы находились на реке Голубой Нил для обеспечения безопасности ГЭС "Хидасэ". Фото опубликовал "Военный обозреватель".

Ранее стало известно, что ЗРК С-300ПМУ-1 и "Панцирь-С1" развернули в районе "плотины великого возрождения" (Хидасэ) после того, как Египет привел войска в состояние повышенной боеготовности, а отношения между Каиром и Аддис-Абебой резко ухудшились.

Власти Египта считают, что ГЭС может перекрыть доступ к воде Нила, поэтому в Эфиопии ожидают ракетно-бомбового удара ВВС Египта по плотине. У африканского государства есть истребители Су-27 и вертолеты Ми-24, которые были приобретены еще во времена СССР, однако тягаться с боевой авиацией Египта эфиопам будет крайне тяжело.

Поэтому большая надежда возложена на зенитно-ракетные комплексы российского производства. А вывод из строя "Панцирей" может стать очень крупной неприятностью для страны.